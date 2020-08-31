У ВР начались поминальные мероприятия в память о погибших нацгвардейцах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Возле Верховной Рады Украины начались поминальные мероприятия в память о четырех военнослужащих Нацгвардии, погибших в результате взрыва боевой гранаты 31 августа 2015 года, передает корреспондент УНН.
Так, под стенами ВР начались поминальные мероприятия в честь гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко: Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костина и Богдана Дацюка.
Военнослужащие погибли 31 августа 2015 года от взрыва гранаты, когда под стенами ВРУ были столкновения в знак протеста относительно принятия ВР изменений в Конституцию Украины.
На данный момент у ВР собралось руководство парламента, в частности, председатель ВРУ Дмитрий Разумков, а также министр внутренних дел Арсен Аваков и его заместитель Антон Геращенко, народные депутаты. Также присутствовали родственники погибших.
Напомним, 31 августа после принятия изменений в Конституцию в части децентрализации под зданием парламента начались столкновения. Протестующие начали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками, позже один из присутствующих бросил в группу силовиков боевую гранату. В событии под Радой пострадали около 150 человек.