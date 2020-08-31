Біля ВР розпочалися поминальні заходи на честь загиблих нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Біля Верховної Ради України розпочалися поминальні заходи на честь чотирьох військовослужбовців Нацгвардії, які загинули внаслідок вибуху бойової гранати 31 серпня 2015 року, передає кореспондент УНН.
Так, під стінами ВР розпочалися поминальні заходи на честь гвардійців 1-ої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка: Ігоря Дебріна, Дмитра Сластнікова, Олександра Костини та Богдана Дацюка.
Військовослужбовці загинули 31 серпня 2015 року від вибуху гранати, коли під стінами ВРУ були сутички в знак протесту ухвалення ВР змін до Конституції України.
Наразі біля ВР зібралося керівництво парламенту, зокрема, голова ВРУ Дмитро Разумков, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та його заступник Антон Геращенко, народні депутати. Також присутні родичі загиблих.
Нагадаємо, 31 серпня після ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації під будівлею парламенту почалися сутички. Протестувальники почали закидати правоохоронців петардами і димовими шашками, пізніше один з присутніх кинув у групу силовиків бойову гранату. У події під Радою постраждали близько 150 осіб.