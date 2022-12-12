Возле "Вернадского" пингви-бум: полярники показали, как появляется на свет пингвиненок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали видео вылупления детеныша субантарктического пингвина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал Национального антарктического научного центра.
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"Наши биологи Марта Дзиндра и Сергей Гоголь сняли для вас невероятное видео! На нем можно увидеть, как вылупляется из яйца детеныша субантарктического пингвина, которые гнездятся возле нашей станции "Академик Вернадский". Процесс "рождения" пингвиненка длится несколько часов", – говорится в сообщении.
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Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" начался пингви-бум. 9 декабря родился первый в этом сезоне пингвиненок. Позже полярники поделились фотографиями других новорожденных птенцов.