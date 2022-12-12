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Біля "Вернадського" пінгві-бум: полярники показали, як з'являється на світ пінгвіненя

Біля "Вернадського" пінгві-бум: полярники показали, як з'являється на світ пінгвіненя

Київ • УНН

 • 1076874 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" показали відео вилуплення дитинча субантарктичного пінгвіна. Про це повідомляє УНН із посиланням на YouTube-канал Національного антарктичного наукового центру.

Цитата

"Наші біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь зняли для вас неймовірне відео! На ньому можна побачити, як вилуплюється з яйця дитинча субантарктичного пінгвіна, що гніздують біля нашої станції "Академік Вернадський". Процес "народження" пінгвенятка триває кілька годин", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Поблизу  української антарктичної станції "Академік Вернадський" розпочався пінгві-бум. 9 грудня народилося перше у цьому сезоні пінгвіненя. Згодом полярники поділилися світлинами інших новонароджених пташенят. 

 

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