Біля "Вернадського" пінгві-бум: полярники показали, як з'являється на світ пінгвіненя

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"Наші біологи Марта Дзиндра та Сергій Гоголь зняли для вас неймовірне відео! На ньому можна побачити, як вилуплюється з яйця дитинча субантарктичного пінгвіна, що гніздують біля нашої станції "Академік Вернадський". Процес "народження" пінгвенятка триває кілька годин", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" розпочався пінгві-бум. 9 грудня народилося перше у цьому сезоні пінгвіненя. Згодом полярники поділилися світлинами інших новонароджених пташенят.