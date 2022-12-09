Перше у цьому сезоні: біля "Вернадського" народилося пінгвінятко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилося перше у цьому сезоні пінгвінятко. Про це повідомили у Facebook Національного антарктичного наукового центру, передає УНН.
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"На нашому острові народилося перше пінгвінятко в цьому сезоні. Воно неймовірно миле, сіреньке й зовсім крихітне, але вже тоненько пищить", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, незабаром біля "Вернадського" будуть сотні пінгвінят.
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Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" назвали новонароджених тюленят Мрією та Миром.