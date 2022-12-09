Первый в этом сезоне: возле "Вернадского" родился пингвиненок

Детали

"На нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крохотный, но уже тоненько пищит", – говорится в сообщении.

Как отметили, совсем скоро возле "Вернадского" будут сотни пингвинят.

Напомним

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" назвали новорожденных тюленят Мрией и Миром.