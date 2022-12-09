Первый в этом сезоне: возле "Вернадского" родился пингвиненок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" родился первый в этом сезоне пингвиненок. Об этом сообщили в Facebook Национального антарктического научного центра, передает УНН.
Детали
"На нашем острове родился первый пингвиненок в этом сезоне. Он невероятно милый, серенький и совсем крохотный, но уже тоненько пищит", – говорится в сообщении.
Как отметили, совсем скоро возле "Вернадского" будут сотни пингвинят.
Напомним
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" назвали новорожденных тюленят Мрией и Миром.