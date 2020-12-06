У берегов турецкой Антальи произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Турции у берегов Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2 баллов. Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает УНН.
Подземные толчки зафиксированы в субботу, 5 декабря, в 15:44 по местному времени у берегов в районе Газипаша. Очаг землетрясения находился на глубине 77,58 км. О последствиях землетрясения и пострадавших не сообщается.
Как сообщал УНН, 30 октября в Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Толчки были зафиксированы на глубине 16,5 км. В результате разрушениям подверглись не только территории Турции, но и Греции. Поисково-спасательные работы, которые продолжались в Измире неделю после землетрясения. В результате стихийного бедствия погибли 114 человек, более тысячи людей пострадали. Десятки домов были разрушены.