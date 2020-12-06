Біля узбережжя турецької Анталії стався землетрус

Підземні поштовхи зафіксовані в суботу, 5 грудня, о 15:44 за місцевим часом біля берегів в районі Газіпаша. Осередок землетрусу знаходився на глибині 77,58 км. Про наслідки землетрусу і постраждалих не повідомляється.

Як повідомляв УНН, 30 жовтня в Ізмірі стався землетрус магнітудою 6,6 балів. Поштовхи були зафіксовані на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки території Туреччини, а й Греції. Пошуково-рятувальні роботи тривали в Ізмірі тиждень після землетрусу. В результаті стихійного лиха загинули 114 осіб, понад тисяча людей постраждали. Десятки будинків були зруйновані.