У побережья Франции судно выбросило в море 100 тысяч мертвых рыб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Голландское судно “Маргирис”, предназначенное для лова тралом рыбы и нерыбных объектов, выбросило в Атлантический океан у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
В сетях опубликовали фотографию с шокирующим количеством мертвой рыбы на побережье Франции. Министр моря Франции Анник Жирарден призвала природоохранные органы провести расследование инцидента.
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“Вот что происходит сейчас в Бискайском заливе у берегов Ла-Рошели. В этом районе работают четыре судна, включая печально известный „Маргирис“, второй по величине траулер в мире. На этих снимках, сделанных только вчера, более 100 тыс. мертвых рыб”, — написала Жирарден в своем Instagram.
Как заявили владельцы “Маргириса”, рыба была сброшена в море из-за повреждения сети 3 февраля, подчеркнув, что такое случается крайне редко.
Сообщается, что информацию о произошедшем также потребовал комиссар ЕС по вопросам окружающей среды и морю Виргиниюс Синкявичюс.
Напомним
В городе Шаосин (провинция Чжэцзян) в водоем из-за пожара на винодельне попало рисовое вино. В результате на поверхности оказались тысячи рыб, которые медленно двигались и выглядели “пьяными”.