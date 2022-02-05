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У побережья Франции судно выбросило в море 100 тысяч мертвых рыб

У побережья Франции судно выбросило в море 100 тысяч мертвых рыб

Киев • УНН

 • 21291 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Голландское судно “Маргирис”, предназначенное для лова тралом рыбы и нерыбных объектов, выбросило в Атлантический океан у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В сетях опубликовали фотографию с шокирующим количеством мертвой рыбы на побережье Франции. Министр моря Франции Анник Жирарден призвала природоохранные органы провести расследование инцидента.

Цитата

“Вот что происходит сейчас в Бискайском заливе у берегов Ла-Рошели. В этом районе работают четыре судна, включая печально известный „Маргирис“, второй по величине траулер в мире. На этих снимках, сделанных только вчера, более 100 тыс. мертвых рыб”, — написала Жирарден в своем Instagram.

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Публикация от Sea Shepherd (@seashepherd)

Как заявили владельцы “Маргириса”, рыба была сброшена в море из-за повреждения сети 3 февраля, подчеркнув, что такое случается крайне редко.

Сообщается, что информацию о произошедшем также потребовал комиссар ЕС по вопросам окружающей среды и морю Виргиниюс Синкявичюс.

Напомним

В городе Шаосин (провинция Чжэцзян) в водоем из-за пожара на винодельне попало рисовое вино. В результате на поверхности оказались тысячи рыб, которые медленно двигались и выглядели “пьяными”.

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