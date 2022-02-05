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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Біля узбережжя Франції судно викинуло в море 100 тисяч мертвих риб

Біля узбережжя Франції судно викинуло в море 100 тисяч мертвих риб

Київ • УНН

 • 21293 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Голландське судно "Маргіріс", призначене для лову тралом риби і нерибних об'єктів, викинуло в Атлантичний океан біля берегів Франції понад 100 тисяч мертвих риб, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У мережі опублікували фотографію з шокуючою кількістю мертвої риби на узбережжі Франції. Міністр моря Франції Аннік Жирарден закликала природоохоронні органи провести розслідування інциденту.

Цитата

“Ось що відбувається зараз в Біскайській затоці біля берегів Ла-Рошелі. У цьому районі працюють чотири судна, включаючи сумнозвісний „Маргіріс", другий за величиною траулер у світі. На цих знімках, зроблених тільки вчора, більше 100 тис. мертвих риб", - написала Жирарден у своєму Instagram.

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Публікація від Sea Shepherd (@seashepherd)

Як заявили власники "Маргіріса", риба була скинута в море через пошкодження мережі 3 лютого, підкресливши, що таке трапляється вкрай рідко.

Повідомляється, що інформацію про подію також зажадав комісар ЄС з питань навколишнього середовища і моря Віргініюс Сінкявічюс.

Нагадаємо

У місті Шаосін (провінція Чжецзян) у водойму через пожежу на виноробні потрапило рисове вино. У результаті на поверхні опинилися тисячі риб, які повільно рухалися і виглядали "п'яними".

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