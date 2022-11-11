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У побережья Эквадора исследователи обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов

У побережья Эквадора исследователи обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов

Киев • УНН

 • 398295 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Гигантские океанские скаты манта находятся под угрозой исчезновения. Они являются самыми большими скатами в мире и склонны к отлову из-за ценности жаберных пластин. Исследовательская работа Фонда морской мегафауны (MMF), Фонда морской мегафауны Эквадора и Manta Trust надеется на спасение этого уникального и исчезающего вида морских существ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Детали

В 2015 году исследование показало, что около полукилограмма жаберных пластин манта может стоить более 300 долларов, а взрослая особь может дать около 7 килограммов высушенных жаберных пластин. Скорее всего, с тех пор цена могла вырасти из-за истощения мировых запасов рыбы. В результате гигантские океанские скаты оказались под угрозой исчезновения.

При этом, вероятно, у этого вида появился шанс на спасение – у побережья Эквадора была обнаружена самая большая популяция гигантских океанических скатов. За 14 лет наблюдений ученые смогли идентифицировать около 3 тысяч особей.

Однако в ходе наблюдений исследователи обнаружили, что более 500 особей были покрыты шрамами, вероятнее всего, оставшиеся от запутывания в сетках и лесках. По словам ученых, каждый год их команда погружается в эти воды, чтобы освободить гигантских океанских скатов с ловушек — как правило, ученые снимают лески, крючки, а иногда и сетки. Некоторые манты были настолько запутаны в леске, что она буквально врезалась в их кожу.

Ученые говорят, что частота запутывания в этом регионе настолько высока, что она подтверждает, что рыбный промысел представляет серьезную угрозу для существования вида не только у побережья Эквадора, но и во всем мире.

Дополнение

В Эквадоре гигантские океанские скаты находятся под охраной, но исследователи считают, что этого мало. Поэтому ученые работают над расширением программы по охране скатов манта по всему миру.

Справка

Манта (Manta birostris) – скат из рода Манта семьи мантовых. Другое название "исполинский морской дьявол". Самый большой из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 7 м (обычно 4-4,5 метра), а масса крупных экземпляров — до 2 т. Манта преодолевает огромные расстояния в поисках пищи, все время двигаясь за перемещением пищи. Способна выпрыгивать из воды на 1,5 м над поверхностью. Питается планктонными ракообразными и мелкой рыбой.

Напомним

Скат весом 300 кг с реки Меконг на территории Камбоджи стал крупнейшей в мире пресноводной рыбой, когда-либо пойманным и задокументированным человеком. Гигантскую рыбу измерили и отпустили на свободу.

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