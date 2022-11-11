Біля узбережжя Еквадору дослідники виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів

Деталі

У 2015 році дослідження показало, що близько пів кілограма зябрових пластин манта може коштувати понад 300 доларів, а доросла особина може дати близько 7 кілограмів висушених зябрових пластин. Найімовірніше, відтоді ціна могла зрости через виснаження світових запасів риби. В результаті гігантські океанічні скати опинилися під загрозою зникнення.

При цьому, ймовірно, у цього виду з'явився шанс на порятунок — біля узбережжя Еквадору виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів. За 14 років спостережень вчені змогли ідентифікувати майже 3 тисячі особин.

Однак, під час спостережень дослідники виявили, що понад 500 особин були покриті шрамами, найімовірніше, що залишилися від заплутування у сітках і волосінях. За словами вчених, щороку їхня команда занурюється у ці води, щоб звільнити гігантських океанічних скатів з пасток — як правило, вчені знімають волосіні, гачки, а іноді й сітки. Деякі манти були настільки заплутані у волосіні, що вона буквально врізалася в їхню шкіру.

Вчені кажуть, що частота заплутування в цьому регіоні настільки висока, що вона підтверджує, що рибний промисел становить серйозну загрозу для існування виду не тільки біля узбережжя Еквадору, але й у цілому світі.

Доповнення

В Еквадорі гігантські океанські скати перебувають під охороною, але дослідники вважають, що цього замало. Тому вчені працюють над розширенням програми з охорони скатів манта у всьому світу.

Довідка

Манта (Manta birostris) — скат з роду Манта родини мантових. Інша назва "велетенський морський диявол". Найбільший із скатів, ширина тіла окремих особин досягає 7 м (зазвичай 4-4,5 метра), а маса великих екземплярів — до 2 т. Манта долає величезні відстані у пошуках їжі, весь час рухаючись за переміщенням поживи. Здатна вистрибувати з води на 1,5 м над поверхнею. Живиться планктонними ракоподібними і дрібною рибою.

Нагадаємо

Скат вагою 300 кг з річки Меконг на території Камбоджі став найбільшою у світі прісноводною рибою, коли-небудь спійманою та задокументованою людиною. Гігантську рибу виміряли і відпустили на волю.