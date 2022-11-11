Біля узбережжя Еквадору дослідники виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Гігантські океанічні скати манта знаходяться під загрозою зникнення. Вони є найбільшими скатами у світі й схильні до вилову через цінність зябрових пластин. Дослідницька робота Фонду морської мегафауни (MMF), Фонду морської мегафауни Еквадору та Manta Trust дає надію на порятунок цього унікального та зникаючого виду морських істот. Про це пише УНН з посиланням на Forbes.
Деталі
У 2015 році дослідження показало, що близько пів кілограма зябрових пластин манта може коштувати понад 300 доларів, а доросла особина може дати близько 7 кілограмів висушених зябрових пластин. Найімовірніше, відтоді ціна могла зрости через виснаження світових запасів риби. В результаті гігантські океанічні скати опинилися під загрозою зникнення.
При цьому, ймовірно, у цього виду з'явився шанс на порятунок — біля узбережжя Еквадору виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів. За 14 років спостережень вчені змогли ідентифікувати майже 3 тисячі особин.
Однак, під час спостережень дослідники виявили, що понад 500 особин були покриті шрамами, найімовірніше, що залишилися від заплутування у сітках і волосінях. За словами вчених, щороку їхня команда занурюється у ці води, щоб звільнити гігантських океанічних скатів з пасток — як правило, вчені знімають волосіні, гачки, а іноді й сітки. Деякі манти були настільки заплутані у волосіні, що вона буквально врізалася в їхню шкіру.
Вчені кажуть, що частота заплутування в цьому регіоні настільки висока, що вона підтверджує, що рибний промисел становить серйозну загрозу для існування виду не тільки біля узбережжя Еквадору, але й у цілому світі.
Доповнення
В Еквадорі гігантські океанські скати перебувають під охороною, але дослідники вважають, що цього замало. Тому вчені працюють над розширенням програми з охорони скатів манта у всьому світу.
Довідка
Манта (Manta birostris) — скат з роду Манта родини мантових. Інша назва "велетенський морський диявол". Найбільший із скатів, ширина тіла окремих особин досягає 7 м (зазвичай 4-4,5 метра), а маса великих екземплярів — до 2 т. Манта долає величезні відстані у пошуках їжі, весь час рухаючись за переміщенням поживи. Здатна вистрибувати з води на 1,5 м над поверхнею. Живиться планктонними ракоподібними і дрібною рибою.
Нагадаємо
Скат вагою 300 кг з річки Меконг на території Камбоджі став найбільшою у світі прісноводною рибою, коли-небудь спійманою та задокументованою людиною. Гігантську рибу виміряли і відпустили на волю.