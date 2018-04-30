У Труханова острова в Киеве обнаружили тайник с гранатами и взрывчаткой

"Факт такой был. Сейчас проводится расследование. Сейчас по этому факту разбираются", - сказали в полиции.

Отметим, что на своей странице в Facebook народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что у Труханова острова вчера вечером в воде нашли плотно замотаны в полиэтилен: магазин к автомату Калашникова - 5 шт, самодельный глушитель к автомату Калашникова - 1 шт, тротил 5 пакетов по 200 гр каждый, выстрел гранатометный ВОГ-25 - 10 шт, гранаты Ф1 - 2 шт, РГД-5 - 2 шт, пыл - 4 шт, а также патроны различного калибра.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины и Национальная полиция обнаружили преступную группу в Киеве, которая ввозила в Украину оружие иностранного производства.