Біля Труханового острова у Києві виявили сховок з гранатами та вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Біля Труханового острова у Києві виявили сховок із вибухівкою, гранатами, набоями. Цю інформацію підтвердили УНН у відділі комунікації поліції Києва.
"Факт такий був. Зараз проводять розслідування. Зараз по цьому факту розбираються", - сказали у поліції.
Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook народний депутата Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що біля Труханового острова вчора ввечері у воді знайшли щільно замотані у поліетилен: магазин до автомату Калашнікова - 5 шт, саморобний глушник до автомату Калашникова - 1 шт, тротил 5 пакунків по 200 гр кожний, постріл гранатометний ВОГ-25 - 10 шт, гранати Ф1 - 2 шт, РГД5 - 2 шт, запал - 4 шт, а також набої різного калібру.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України та Національна поліція виявили злочинну групу у Києві, яка ввозила в Україну зброю іноземного виробництва.