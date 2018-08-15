Возле столичного рынка произошла драка со стрельбой, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Деснянском районе Киева конфликт между двумя группами лиц перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Как рассказали в полиции, в 10:40 в дежурную часть поступило сообщение о драке между мужчинами, при этом участники стреляли из неизвестного оружия.
"Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили трех мужчин со следами побоев. Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения. По словам свидетелей, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе "Мерседес" и двух серебристых автомобилях "БМВ" и "Тойота" на иностранном регистрации", - рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что позже в дежурную часть поступило сообщение из службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого - в ноги и живот.
Сейчас в Киеве введен план "перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды. Решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.
Напомним, в Кропивницком правоохранители задержали двух мужчин, которые приехали к третьему выяснять отношения с помощью ружья.