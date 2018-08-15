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Біля столичного ринку сталася бійка зі стріляниною, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Деснянському районі Києва конфлікт між двома групами осіб переріс у бійку зі стріляниною. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Біля столичного ринку сталася бійка зі стріляниною, є поранені

Як розповіли у поліції, о 10:40 у чергову частину надійшло повідомлення про бійку між чоловіками, при цьому учасники стріляли з невідомої зброї.

“Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв. Аби встановити обставини бійки, поліцейські проводять огляд, спілкуються із очевидцями та встановлюють наявність камер відеонагляду. За словами свідків, зловмисники зникли з місця події білим мікроавтобусом „Мерседес“ і двома сріблястими автомобілями „БМВ“ і „Тойота“ на іноземній реєстрації”, — розповіли правоохоронці.

У поліції додали, що пізніше у чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію із місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного — дотикове поранення в ліве стегно, в іншого — в ноги і живіт.

Наразі, у Києві введено план “перехоплення”, на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди. Вирішується питання щодо відкриття за фактом події кримінального провадження.

Нагадаємо, у Кропивницькому правоохоронці затримали двох чоловіків, які приїхали до третього з’ясовувати стосунки за допомогою рушниці.

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