Возле столичного кафе обнаружили тело мужчины: полиция сообщила подробности

"Сегодня ночью в Оболонское управление полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Николая Юнкерова на ступеньках возле кафе лежит мужчина с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

По указанному адресу выехали врачи и следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции.

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На месте врачи осмотрели мужчину и обнаружили у него ножевое ранение шеи. Возле правоохранители обнаружили раскладной нож, документы и личные вещи мужчины. Им оказался 32-летний уроженец Одессы. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, говорится в сообщении.

Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины этого события. Кроме того, будут проверены все версии по поводу смерти мужчины.