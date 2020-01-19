Біля столичного кафе виявили тіло чоловіка: поліція повідомила подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві тіло уродженця Одеси із пораненням шиї виявили біля входу в кафе. За фактом події розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП Києва.
"Сьогодні вночі до Оболонського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Юнкерова на східцях біля кафе лежить чоловік із ножовими пораненнями", - йдеться у повідомленні.
За вказаною адресою виїхали лікарі та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.
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На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили у нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси. Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців події, йдеться у повідомленні.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції за данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. Розпочато досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.