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Біля столичного кафе виявили тіло чоловіка: поліція повідомила подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У Києві тіло уродженця Одеси із пораненням шиї виявили біля входу в кафе. За фактом події розпочато кримінальне провадження, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП Києва.

Біля столичного кафе виявили тіло чоловіка: поліція повідомила подробиці

"Сьогодні вночі до Оболонського управління поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Миколи Юнкерова на східцях біля кафе лежить чоловік із ножовими пораненнями", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою виїхали лікарі та слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

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На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили у нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси. Поліцейські опитали ймовірних свідків та очевидців події, йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство. Розпочато досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.

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