Возле Синьковки и Ивановки отбили 30 атак врага, Купянщина ночью подверглась ракетному удару рф - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Харьковской области Силы обороны отбили 30 атак российских войск возле Синьковки и Ивановки, по Купянщине ночью враг нанес ракетный удар. Об этом сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Около полуночи враг нанес ракетный удар по пгт Купянск-Узловой Купянского района. Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет", - сообщил Синегубов в Telegram.
"На Купянском направлении наши военные отбили 30 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Оккупанты несут потери и не имеют продвижения", - сообщил глава Харьковской ОВА.
Детали
За прошедшие сутки, по словам Синегубова, враг из артиллерии, минометов, ракетного и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского и Купянского районов, в частности:
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- В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены дом детского и юношеского творчества и 4 жилых дома. Получили ранения мужчины 57 и 69 лет.
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- В селе Подлиман Изюмского района зафиксировано попадание вражеской ракеты на территории частного двора. Повреждены сарай и крыша дома.
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- В результате обстрела из РСЗО "Ураган" села Пески-Радьковские Изюмского района повреждены 2 частных дома, хозяйственные постройки.
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"В Харькове гражданский мужчина 42 лет, собирая в городе металлолом, наступил на неизвестный взрывоопасный предмет и получил ранения. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - отметил глава ОВА.
Напомним
18 октября россияне ударили по Харькову, предварительно, "Искандером".