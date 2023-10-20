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Біля Синьківки та Іванівки відбили 30 атак ворога, Куп'янщина вночі зазнала ракетного удару рф - ОВА

Київ • УНН

 • 178346 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Харківській області Сили оборони відбили 30 атак російських військ біля Синьківки та Іванівки, по Куп'янщині вночі ворог завдав ракетний удар. Про це повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН

Біля Синьківки та Іванівки відбили 30 атак ворога, Куп'янщина вночі зазнала ракетного удару рф - ОВА

Цитата

"Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає", - повідомив Синєгубов у Telegram.

"На Куп'янському напрямку наші військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування", - повідомив голова Харківської ОВА.

Деталі

Протягом минулої доби, зі слів Синєгубова, ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів, зокрема:

  • Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років.
  • У селі Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджено сарай та дах будинку.
  • Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди.

"У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо

18 жовтня росіяни вдарили по Харкову, попередньо, "Іскандером".

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