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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Возле школы в Харьковской области нашли артснаряд: эвакуировали 400 человек

Киев • УНН

 • 9497 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Возле школы в селе Циркуны в Харьковской области изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.

Возле школы в Харьковской области нашли артснаряд: эвакуировали 400 человек

"В селе Циркуны на территории местной школы у хозяйственной постройки, которая находится на расстоянии около 100 метров от учебного корпуса, работник заведения увидел боеприпасы. Мужчина сразу сообщил об опасной находке в полицию. Сотрудники полиции эвакуировали с места происшествия 350 учеников и 50 взрослых граждан", - говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который был в ржавом состоянии.

Информацию внесли в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, во время сортировки картофеля на складе агропромышленного предприятия во Львовской области было выявлено предмет, внешне похожий на артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. 

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