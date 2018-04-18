Біля школи на Харківщині знайшли артснаряд: евакуювали 400 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Біля школи у селі Циркуни у Харківській області вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"У селі Циркуни на території місцевої школи біля господарчої споруди, яка знаходиться на відстані близько 100 метрів від навчального корпусу, працівник закладу побачив боєприпаси. Чоловік одразу повідомив про небезпечну знахідку до поліції. Працівники поліції евакуювали з місця події 350 учнів та 50 дорослих громадян", – йдеться в повідомленні.
Фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який був в іржавому стані.
Інформацію внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Нагадаємо, під час сортування картоплі на складі агропромислового підприємства у Львівській області було виявлено предмет, ззовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни.