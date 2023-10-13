СМИ: возле Севастополя взорвался росийський корабель – носитель "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Возле временно окупированого Севастополя сообщается об взрыве на российском корабле проекта "Буян-М", который являться носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщает «Крымський ветер» в Telegram, пишет УНН.
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«Только что на рейде Севастополя взорвался корабль. Глухой взрыв ощутили жители центра города, сработали сигнализации автомобилей», - говориться в сообщении.
Позднее «Крымський ветер» написал, что судя по всему, взорвался и дымит малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", который явлется носителем "Калибров".
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В свою очередь назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев заявил, что по информации от черноморского флота громкие звуки в районе Северного мола — это якобы тренировки расчетов ППДО.
«Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря», - добавил развожаев.