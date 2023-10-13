ЗМІ: біля Севастополя вибухнув російський корабель - носій "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Біля тимчасово окупованого Севастополя повідомляють про вибух на російському кораблі проекту "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це повідомляє «Кримський вітер» у Telegram, пише УНН.
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«Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель. Глухий вибух відчули жителі центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів», - йдеться в повідомленні.
Пізніше «Кримський вітер» написав, що судячи з усього, вибухнув і димить малий ракетний корабель проекту 21631 "Буян-М", який є носієм "Калібрів".
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Своєю чергою, призначений рф так званий "губернатор" Севастополя в тимчасово окупованому Криму міхаїл развожаєв заявив, що за інформацією від чорноморського флоту гучні звуки в районі Північного молу — це нібито тренування розрахунків ППДО.
«Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря», - додав розвожаєв.