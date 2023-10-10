Возле сектора Газа были обнаружены тела около 40 младенцев и маленьких детей, некоторые были обезглавлены - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Солдаты Израиля продолжают находить тела жертв атак боевиков ХАМАС. В кибуце Кфар-Аза, недалеко от границы с сектором Газа, на юге Израиля нашли тела около 40 младенцев и маленьких детей — некоторым из них отрубили головы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на i24NEWS.
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«Солдаты сталкиваются с невообразимыми ужасами, вынося тела жертв, в том числе около 40 младенцев и маленьких детей — некоторым из них отрубили головы», - говориться в сообщение.
Так, во вторник прессе было предложено осмотреть место разрушений в Кфар-Азе, населенном пункте, уничтоженном террористами ХАМАСа, в то время как ЦАХАЛ продолжает вывозить тела жертв из домов, где они были убиты.
Впервые израильская армия пропустила СМИ в одну из подвергшихся резне общин, в данном случае в кибуц Кфар-Аза.
«Автомобили общины, припаркованные снаружи, были полностью сожжены. И это была лишь малая часть разрушений, точных цифр о том, сколько человек было убито, пока нет, поскольку тела все еще собирают и вывозят из домов», - отмечается в сообщении.
Дополнение
ХАМАС отказался вести переговоры о заложниках до окончания боевых действий.