Біля сектору Газа було виявлено тіла близько 40 немовлят та маленьких дітей, деякі були обезголовлені - ЗМІ

Цитата

«Солдати стикаються з неймовірними жахами, виносячи тіла жертв, в тому числі близько 40 немовлят і маленьких дітей — деяким з них відрубали голови», - говориться в повідомлення.

Так, у вівторок пресі було запропоновано оглянути місце руйнувань в Кфар-Азе, населеному пункті, знищеному терористами Хамасу, в той час як ЦАХАЛ продовжує вивозити тіла жертв з будинків, де вони були вбиті.

Вперше ізраїльська армія пропустила ЗМІ в одну з громад, що зазнали різанини, в даному випадку в кібуц Кфар-Аза.

«Автомобілі громади, припарковані зовні, були повністю спалені. І це була лише мала частина руйнувань, точних цифр про те, скільки людей було вбито, поки немає, оскільки тіла все ще збирають і вивозять з будинків», - наголошується в повідомленні.

Доповнення

ХАМАС відмовився вести переговори про заручників до закінчення бойових дій.