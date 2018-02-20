Возле представительства ЕС в Москве обнаружили подозрительный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Здание представительства Евросоюза в Москве проверяют из-за обнаруженного подозрительного предмета. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах, передает УНН.
"Подозрительный предмет обнаружен в здании представительства Евросоюза на Кадашевской набережной, дом 14/1", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место следуют кинологи со служебными собаками.
Напомним, 15 февраля, в посольство Чехии и и Нидерландов в России поступил конверт с подозрительным порошком внутри.