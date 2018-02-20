Біля представництва ЄС в Москві виявили підозрілий предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Будівлю представництва Євросоюзу в Москві перевіряють через виявлений підозрілий предмет. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Підозрілий предмет виявлений в будівлі представництва Євросоюзу на Кадашевской набережній, будинок 14/1", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, на місце їдуть кінологи зі службовими собаками.
Нагадаємо, 15 лютого, в посольство Чехії та й Нідерландів в Росії надійшов конверт з підозрілим порошком усередині.