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Біля представництва ЄС в Москві виявили підозрілий предмет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Будівлю представництва Євросоюзу в Москві перевіряють через виявлений підозрілий предмет. Про це повідомило ТАСС джерело в екстрених службах, передає УНН.

"Підозрілий предмет виявлений в будівлі представництва Євросоюзу на Кадашевской набережній, будинок 14/1", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на місце їдуть кінологи зі службовими собаками.

Нагадаємо, 15 лютого, в посольство Чехії та й Нідерландів в Росії надійшов конверт з підозрілим порошком усередині.

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