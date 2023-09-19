У посольства рф в Ереване люди кричат "путин - *уйло!"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Ереване митингующие пришли под стены посольства рф и скандировали "путин — *уйло. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sota Vision.
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“Вышедшие на протест местные жители заявили, что президент россии поставил в Армении марионеточное правительство и продолжает проводить имперскую политику. Участники осуждают “военные преступления путина в Украине и Карабахе” и амбиции Алиева и путина по “воссозданию Советского Союза”, — говориться в сообщении.
Также люди кричали у посольства рф, что “лавров — сука! путин — *уйло!”.
Дополнение
Акции начались после того как Азербайджан объявил “антитеррористическую операцию” в Нагорном Карабахе, а премьер-министр Армении Никол Пашинян записал видеообращение, в котором заявил, что под таким прикрытием соседняя сторона хочет устроить геноцид армянского населения и пытается развязать войну.