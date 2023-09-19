Біля посольства росії в Єревані люди кричать "путін - *уйло!"

Цитата

“Місцеві жителі, які вийшли на протест, заявили, що президент росії поставив у Вірменії маріонетковий уряд і продовжує проводити імперську політику. Учасники засуджують “військові злочини путіна в Україні та Карабасі” і амбіції Алієва і путіна щодо “відтворення Радянського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Також люди кричали біля посольства рф, що “лавров — сука! путін — *уйло!”.

Доповнення

Акції розпочалися після того, як Азербайджан оголосив “антитерористичну операцію” у Нагірному Карабасі, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян записав відеозвернення, у якому заявив, що під таким прикриттям сусідня сторона хоче влаштувати геноцид вірменського населення і намагається розв'язати війну.