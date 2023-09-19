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Біля посольства росії в Єревані люди кричать "путін - *уйло!"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Єревані мітингувальники прийшли під стіни посольства рф і скандували "путін — *уйло. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sota Vision.

Цитата

“Місцеві жителі, які вийшли на протест, заявили, що президент росії поставив у Вірменії маріонетковий уряд і продовжує проводити імперську політику. Учасники засуджують “військові злочини путіна в Україні та Карабасі” і амбіції Алієва і путіна щодо “відтворення Радянського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Також люди кричали біля посольства рф, що “лавров — сука! путін — *уйло!”.

Доповнення

Акції розпочалися після того, як Азербайджан оголосив “антитерористичну операцію” у Нагірному Карабасі, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян записав відеозвернення, у якому заявив, що під таким прикриттям сусідня сторона хоче влаштувати геноцид вірменського населення і намагається розв'язати війну.

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