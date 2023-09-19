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Пашинян записав відео і звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну. У Єревані тим часом почалися протести

Пашинян записав відео і звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у війну. У Єревані тим часом почалися протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у відповідь на загострення у Нагірному Карабасі записав відеозвернення і звинуватив Азербайджан у спробі втягнути Вірменію у повномасштабні воєнні дії. Тим часом почалися протести через нерішучість влади, передає УНН.

Цитата

“Деякі сили, як внутрішні, так і зовнішні, намагаються втягнути Вірменію у війну. Ще раз підтверджую: ЗС Вірменії у Нагірному Карабаху немає. У них це не вийде. Як би не було складно, зокрема, в емоційному плані, ми не повинні дати можливість деяким силам, зовнішнім та внутрішнім поставити під удар вірменську державність”, — сказав Пашинян.

Додамо

На тлі звернення Пашиняна, за даними місцевого телеканалу 24.TV, кілька сотень людей вийшли на акцію протесту перед будівлею уряду Вірменії в Єревані. Вони звинувачують Пашиняна в тому, що його політика спричинила нинішню ситуацію в Нагірному Карабаху. Протестувальники скандують “Нікол — зрадник!” та “Арцах”.

Крім того голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та МЗС Франції закликали Азербайджан припинити воєнні дії.

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Раніше

Міноборони Азербайджану заявило, що з метою "гарантування безпеки мирного населення у Карабаському районі розпочато проведення військових дій". На меті стоїть виведення з ладу "легітимних військових цілей" ЗС Вірменії, а не цивільне населення і об'єкти інфраструктури.

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