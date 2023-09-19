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Пашинян записал видео и обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в войну. В Ереване тем временем начались протесты

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на обострение в Нагорном Карабахе записал видеообращение и обвинил Азербайджан в попытке втянуть Армению в полномасштабные военные действия. Тем временем начались протесты из-за нерешительности власти, передает УНН.

Цитата

“Некоторые силы, как внутренние, так и внешние, пытаются втянуть Армению в войну. Еще раз подтверждаю: ВС Армении в Нагорном Карабахе нет. У них это не получится. Как бы ни было сложно, в частности, в эмоциональном плане, мы не должны дать возможность некоторым силам, внешним и внутренним поставить под удар армянскую государственность”, — сказал Пашинян.

Добавим

На фоне обращения Пашиняна, по данным местного телеканала 24.TV, несколько сотен человек вышли на акцию протеста перед зданием правительства Армении в Ереване. Они обвиняют Пашиняна в том, что его политика привела к нынешней ситуации в Нагорном Карабахе. Протестующие скандируют “Никол — предатель!” и “Арцах”.

Кроме того глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и МИД Франции призвали Азербайджан прекратить военные действия.

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Ранее

Минобороны Азербайджана заявило, что с целью "обеспечения безопасности мирного населения в Карабахском районе начато проведение военных действий". Целью стоит вывод из строя "легитимных военных целей" ВС Армении, а не гражданское население и объекты инфраструктуры.

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