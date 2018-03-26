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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 8690 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 48694 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 87330 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 105486 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 114413 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 120600 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131991 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146700 просмотра

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У посольства Польши пьяные иностранцы избили нацгвардейца - полиция

У посольства Польши пьяные иностранцы избили нацгвардейца - полиция

Киев  •  УНН

 • 15133 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вчера вечером, 25 марта, двое мужчин с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Республики Польша, одному из нападавших удалось скрыться. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Около 22:55 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут. От предоставления любой объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области полиция задержала группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников .

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