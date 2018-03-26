У посольства Польши пьяные иностранцы избили нацгвардейца - полиция

Около 22:55 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого неизвестные избили нацгвардейца, который несет службу по охране дипломатического учреждения. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Вскоре полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут. От предоставления любой объяснений мужчина отказался, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины.

Установлено, что военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области полиция задержала группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников .