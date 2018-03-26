Біля посольства Польщі п’яні іноземці побили нацгвардійця – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Вчора ввечері, 25 березня, двоє чоловіків з кулаками накинулися на військовослужбовця, який знаходився на посту біля посольства Республіки Польща, одному із нападників вдалося втекти. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Києва.
Близько 22:55 по спецлінії 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Богдана Хмельницького невідомі побили нацгвардійця, який несе службу з охорони дипломатичної установи. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.
Невдовзі поліцейські затримали 27-річного чоловіка, громадянина іншої держави, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Його спільника розшукують. Від надання будь-який пояснень чоловік відмовився, посилаючись на статтю 63 Конституції України.
Встановлено, що між військовослужбовцем і молодиками виник словесний конфлікт, після якого сталася бійка. За попередньою інформацією, нападники перебували у стані алкогольного сп'яніння.
Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. На даний час встановлюються всі обставини інциденту. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Київській області поліція затримала групу за розбійний напад на магазин та захоплення заручників.