Возле "Олимпийского" перекроют движение из-за проведения финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В 1,5-километровой зоне НСК "Олимпийский" временно ограничат или запретят движение транспорта для подготовки и проведения финалов Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
Распоряжением КГГА будет временно изменена организация дорожного движения путем запрета или ограничения движения транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети города в 1,5-километровой зоне вокруг НСК "Олимпийский" и других локаций спортивных событий. Также утверждены мероприятия для создания комфортных и безопасных условий для всех участников дорожного движения во время подготовки и проведения финальных матчей.
Так, для разграничения автомобильных и пешеходных потоков на подъезде к НСК "Олимпийский" временно установят ограждение. "Киевскому метрополитену" и "Киевпасстранс" в дни проведения матчей поручено увеличить количество подвижного состава пассажирского транспорта.
Кроме того, в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на 3 часа, организовав перевозки имеющимися маршрутами городского наземного пассажирского транспорта, которые проходят возле станций столичного метро (после прохождения его последних поездов).
Как сообщал УНН, "Борисполь" готовится принять около 130 дополнительных чартеров с футбольными фанатами.