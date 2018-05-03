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Біля "Олімпійського" перекриють рух через проведення фіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 10336 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У 1,5-кілометровій зоні НСК “Олімпійський” тимчасово обмежать чи заборонять рух транспорту для підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє прес-служба КМДА, передає УНН.

Біля "Олімпійського" перекриють рух через проведення фіналу Ліги чемпіонів

Розпорядженням КМДА буде тимчасово змінено організацію дорожнього руху шляхом заборони чи обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК “Олімпійський” та інших локацій спортивних подій. Також затверджено заходи для створення комфортних і безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху під час підготовки та проведення фінальних матчів.

Так, для розмежування автомобільних та пішохідних потоків на підʼїзді до НСК “Олімпійський” тимчасово встановлять напрямну огорожу. “Київському метрополітену” і “Київпастрансу” у дні проведення матчів доручено збільшити кількість рухомого складу пасажирського транспорту.

Крім того, у ніч із 26 на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення наявними маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх потягів).

Як повідомляв УНН, “Бориспіль” готується прийняти близько 130 додаткових чартерів з футбольними фанатами.

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