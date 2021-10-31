Возле оборонного завода “Радар” в Киеве произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Возле территории оборонного завода “Радар” в Киеве сегодня вечером вспыхнул пожар. Об этом сообщил журналисту УНН пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.
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“Произошло незначительное возгорание за территорией оборонного завода „Радар“ сегодня вечером, около 17:00. Практически сразу после возгорания пожар потушили. Причины устанавливаются”, — сообщил Макушенко.
Детали
Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором видно столб дыма в результате возгорания возле территории завода.
Киевский оборонный завод “Радар” расположенный на улице Предславинская, 35. По словам представителя ГСЧС, незначительно возгорание произошло за территорией завода. Пострадавших нет.
Справка
Киевский оборонный завод “Радар”- предприятие военно-промышленного комплекса Украины, завод специализировался на производстве и ремонте радиолокационных систем, а также производит продукцию гражданского назначения.
Напомним
27 октября около часа ночи в Броварах Киевской области, люди услышали звук взрыва, а после этого вспыхнуло яркое пламя в районе предприятий, расположенных на улице Богунской. Впоследствии стало известно, что горело предприятие “Втортех”. Пострадавших нет.
В результате взрыва на предприятии в Броварах распылило алюминиевую пудру.