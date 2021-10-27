В Броварах виникла пожежа у промзоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В місті Бровари виникла пожежа, ймовірно горить одне з підприємств у промисловій зоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на очевидців.
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Близько першої ночі сьогодні, 27 жовтня, люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум’я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській.
Наразі не відомо, що саме горить, однак в районі де виникла пожежа, розташовані одразу низка підприємств, зокрема з відновлення відсортованих відходів та переплавки міді.
На місці пожежі вже працюють представники служби з надзвичайних ситуацій.
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