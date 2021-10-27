В Броварах виникла пожежа у промзоні

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Близько першої ночі сьогодні, 27 жовтня, люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум’я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській.

Наразі не відомо, що саме горить, однак в районі де виникла пожежа, розташовані одразу низка підприємств, зокрема з відновлення відсортованих відходів та переплавки міді.

На місці пожежі вже працюють представники служби з надзвичайних ситуацій.

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