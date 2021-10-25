У столичному Гідропарку парку загорівся дерев'яний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столичному Гідропарку спалахнула пожежа - загорівся дерев'яний корабель, який стояв біля берега. Про це УНН повідомили в ГУ ДСНС Києва.
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“Сталося загоряння будівлі 20×10. Наразі над ліквідацією пожежі на місці працюють наші підрозділи”, — повідомили УНН в ДСНС.
За даними рятувальників, горить дерев'яний корабель на Долобецькому острові. У соцмережах повідомляють, що на кораблі була облаштована лазня.
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В результаті пожежі в квартирі, яка трапилася у Дарницькому районі Києва в мікрорайоні Бортничі, загинула людина.