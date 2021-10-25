В столичном Гидропарке парка загорелся деревянный корабль

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"Произошло возгорание здания 20×10. Сейчас над ликвидацией пожара на месте работают наши подразделения", - сообщили УНН в ГСЧС.

По данным спасателей, горит деревянный корабль на Долобецком острове. В соцсетях сообщают, что на корабле была оборудована баня.

Напомним

В результате пожара в квартире, которая случилась в Дарницком районе Киева в микрорайоне Бортничи, погиб человек.