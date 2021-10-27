В Броварах возник пожар в промзоне

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Около часа ночи сегодня, 27 октября, люди услышали звук взрыва, а после этого вспыхнуло яркое пламя в районе предприятий, расположенных на улице Богунской.

Пока не известно, что именно горит, однако в районе, где возник пожар, расположены сразу ряд предприятий, в том числе по восстановлению отсортированных отходов и переплавке меди.

На месте пожара уже работают представители службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним

В столичном Гидропарке парка загорелся деревянный корабль.