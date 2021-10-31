Біля оборонного заводу “Радар” у Києві сталася пожежа

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“Сталося незначне займання за територією оборонного заводу „Радар“ сьогодні ввечері, близько 17:00. Практично одразу після загоряння пожежу загасили. Причини встановлюються”, – повідомив Макушенко.

Деталі

Очевидці опублікували у соціальних мережах відео, на якому видно стовп диму внаслідок займання біля території заводу.





Київський оборонний завод “Радар” розташований на вулиці Предславинська, 35. За словами представника ДСНС, незначний спалах стався за територією заводу. Постраждалих немає.

Довідка

Київський оборонний завод "Радар" - підприємство військово-промислового комплексу України, завод спеціалізувався на виробництві та ремонті радіолокаційних систем, а також виробляє продукцію цивільного призначення.

Нагадаємо

27 жовтня близько першої ночі в Броварах Київської області люди почули звук вибуху, а після цього спалахнуло яскраве полум'я в районі підприємств, розташованих на вулиці Богунській. Згодом стало відомо, що горіло підприємство "Втортех". Постраждалих немає.

Внаслідок вибуху на підприємстві у Броварах розпорошило алюмінієву пудру.