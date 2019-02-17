Около Львова перевернулся грузовик с мусором

ДТП произошло на трассе Киев - Чоп возле села Солонка. 33-летний водитель из Ивано-Франковска не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.

Его доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, раной надбровной дуги и локтевого сустава.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

В прошлом году в Тернопольской области мусоровоз насмерть задавил собственного водителя, сорвавшись с тормозов.