Около Львова перевернулся грузовик с мусором
Киев • УНН
КИЕВ-ЛЬВОВ. 17 февраля. УНН. Недалеко от Львова перевернулся грузовик, перевозивший мусор. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области, передает УНН.
ДТП произошло на трассе Киев - Чоп возле села Солонка. 33-летний водитель из Ивано-Франковска не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся.
Его доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, раной надбровной дуги и локтевого сустава.
Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
В прошлом году в Тернопольской области мусоровоз насмерть задавил собственного водителя, сорвавшись с тормозов.