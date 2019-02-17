Біля Львова перекинулась вантажівка зі сміттям
Київ • УНН
КИЇВ-ЛЬВІВ. 17 лютого. УНН. Біля Львова перекинулась вантажівка, яка перевозила сміття. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.
ДТП сталось на трасі Київ - Чоп біля села Солонка. 33-річний водій з Івано-Франківська не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перевернулась.
Його доставили до нейрохірургічного відділення місцевої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною брівної дуги та ліктевого суглобу.
Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, минулого року в Тернопільській області сміттєвоз насмерть задавив власного водія після того як зірвався з гальм.