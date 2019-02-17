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Біля Львова перекинулась вантажівка зі сміттям

Біля Львова перекинулась вантажівка зі сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ-ЛЬВІВ. 17 лютого. УНН. Біля Львова перекинулась вантажівка, яка перевозила сміття. Про це повідомили у прес- службі Нацполіції у Львівській області, передає УНН.

ДТП сталось на трасі Київ - Чоп біля села Солонка. 33-річний водій з Івано-Франківська не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка перевернулась.

Його доставили до нейрохірургічного відділення місцевої лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, забійною раною брівної дуги та ліктевого суглобу.

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, минулого року в Тернопільській області сміттєвоз насмерть задавив власного водія після того як зірвався з гальм.

Українські Національні Новини

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