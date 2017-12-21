У КрП "Березовое 2" на растяжке подорвался мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. В 100 метрах от КРП "Березовое" в серой зоне сработало взрывное устройство (предварительно растяжка гранаты РГД-5), в результате чего украинец получил осколочное ранение ноги. Об этом сообщают в пресс-службе Донецкого пограничного отряда ГПСУ, передает УНН.
Сообщается, что инцидент произошел около 12:00. Мужчина двигался в пешем порядке на въезд и зашел за асфальтовое покрытие в лесополосу, где детонировало взрывное устройство.
"В результате взрыва гражданин Украины получил осколочное ранение ноги", - добавили в ГПСУ.
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Пограничники сразу оказали первую медицинскую помощь мужчине и вызвали автомобиль скорой помощи. Угрозы жизни гражданина нет.
В ведомстве отметили, что местность, где произошел взрыв, обозначенная информационными отметками - "Мины", на обочине дороги есть биотуалеты, но гражданин на это внимания не обратил и решил рискнуть.