У КрП "Березовое 2" на растяжке подорвался мирный житель

Сообщается, что инцидент произошел около 12:00. Мужчина двигался в пешем порядке на въезд и зашел за асфальтовое покрытие в лесополосу, где детонировало взрывное устройство.

"В результате взрыва гражданин Украины получил осколочное ранение ноги", - добавили в ГПСУ.

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Пограничники сразу оказали первую медицинскую помощь мужчине и вызвали автомобиль скорой помощи. Угрозы жизни гражданина нет.

В ведомстве отметили, что местность, где произошел взрыв, обозначенная информационными отметками - "Мины", на обочине дороги есть биотуалеты, но гражданин на это внимания не обратил и решил рискнуть.