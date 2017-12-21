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Біля КрП "Березове 2" на розтяжці підірвався мирний житель

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН.  У 100 метрах від КрП “Березове” в сірій зоні спрацював вибуховий пристрій (попередньо розтяжка гранати РГД-5), внаслідок чого українець отримав осколкове поранення ноги. Про це повідомляють у прес-службі Донецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.

Біля КрП "Березове 2" на розтяжці підірвався мирний житель

Повідомляють, що інцидент стався близько 12 години. Чоловік рухався в пішому порядку на в’їзд та зайшов за асфальтне покриття в лісосмугу, де детонував вибуховий пристрій.

“Внаслідок вибуху громадянин України отримав осколкове поранення ноги,” — додали в ДПСУ.

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Прикордоники одразу надали першу медичну допомогу чоловіку та викликали автомобіль швидкої допомоги. Загрози життю громадянина немає.

У відомстві зазначили, що місцевість, де трапився вибух, позначена інформаційними позначками — “Міни”, на узбіччі дороги є біотуалети, та громадянин на це уваги не звернув і вирішив ризикнути.

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