Біля КрП "Березове 2" на розтяжці підірвався мирний житель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У 100 метрах від КрП “Березове” в сірій зоні спрацював вибуховий пристрій (попередньо розтяжка гранати РГД-5), внаслідок чого українець отримав осколкове поранення ноги. Про це повідомляють у прес-службі Донецького прикордонного загону ДПСУ, передає УНН.
Повідомляють, що інцидент стався близько 12 години. Чоловік рухався в пішому порядку на в’їзд та зайшов за асфальтне покриття в лісосмугу, де детонував вибуховий пристрій.
“Внаслідок вибуху громадянин України отримав осколкове поранення ноги,” — додали в ДПСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Киянин знайшов гранату на своїй засніженій автівці
Прикордоники одразу надали першу медичну допомогу чоловіку та викликали автомобіль швидкої допомоги. Загрози життю громадянина немає.
У відомстві зазначили, що місцевість, де трапився вибух, позначена інформаційними позначками — “Міни”, на узбіччі дороги є біотуалети, та громадянин на це уваги не звернув і вирішив ризикнути.