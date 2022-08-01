Возле границы с Украиной беларусь развернула дополнительные комплексы РЭБ - Генштаб

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"На Волынском и Полесском направлениях, в приграничных с нашим государством районах, отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами республики беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиационных ударов неподалеку Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Щербаков, Малых Щербаков и Новоандреевки. Провел разведку боем в направлении Марьинки, успеха не имел, отошел.