Біля кордону з Україною білорусь розгорнула додаткові комплекси РЕБ - Генштаб

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"На Волинському та Поліському напрямках, у прикордонних з нашою державою районах, відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційних ударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов.