Около границы с Россией нашли радиозонд

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59667 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71930 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74800 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106214 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100052 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104346 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117059 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122754 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Около границы с Россией нашли радиозонд

Около границы с Россией нашли радиозонд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Вчера недалеко от границы с Российской Федерацией пограничники Черниговского отряда обнаружили радиозонд, который, возможно, используется в области метеорологии с целью измерения температуры и влаги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу Госпогранслужбы.

“Предмет в нескольких сотнях метров от границы во время патрулирования участка ответственности нашел участковый инспектор пограничной службы отдела "Семеновка" Черниговского отряда на направлении украинского населенного пункта Красные Лозы и российского Сушаны”, – говорится в сообщении.

В настоящее время обнаруженное устройство производства одной из финских компаний передано компетентным органам для проверки.

Напомним, в пункте пропуска “Гоптовка” пограничники Харьковского отряда обнаружили авиационный прибор со значительным превышением радиационного фона.

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