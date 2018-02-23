Около границы с Россией нашли радиозонд

“Предмет в нескольких сотнях метров от границы во время патрулирования участка ответственности нашел участковый инспектор пограничной службы отдела "Семеновка" Черниговского отряда на направлении украинского населенного пункта Красные Лозы и российского Сушаны”, – говорится в сообщении.

В настоящее время обнаруженное устройство производства одной из финских компаний передано компетентным органам для проверки.

Напомним, в пункте пропуска “Гоптовка” пограничники Харьковского отряда обнаружили авиационный прибор со значительным превышением радиационного фона.