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Біля кордону з Росією знайшли радіозонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Учора неподалік кордону з Російською Федерацією прикордонники Чернігівського загону виявили радіозонд, який, можливо, використовується в галузі метеорології з метою виміру температури та вологи. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Предмет за кілька сотень метрів від кордону під час патрулювання ділянки відповідальності знайшов дільничний інспектор прикордонної служби відділу "Семенівка" Чернігівського загону на напрямку українського населеного пункту Червоні Лози та російського Сушани”, – йдеться у повідомленні.

Наразі виявлений пристрій виробництва однієї з фінських компаній передано компетентним органам для перевірки.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону виявили авіаційний прилад із значним перевищенням радіаційного фону.

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